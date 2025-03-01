«Челси» купит 17-летнего Деннера за 15 млн евро с учетом бонусов. Защитник еще не играл за основу «Коринтианса»
«Челси» подпишет 17-летнего бразильского защитника.
Лондонский клуб близок к трансферу Деннера Эванжелисты из «Коринтианса», сообщает Фабрицио Романо. Сделка, вероятно, будет оформлена на выходных.
«Синие» заплатят 15 миллионов с учетом бонусов. Бразильский клуб также поучит определенный процент от суммы перепродажи игрока.
На счету Деннера 18 матчей и 4 гола за «Коринтианс» U20, он еще не играл за основную команду. Футболист присоединится к «Челси» в 2026 году.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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