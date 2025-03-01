«Челси» купит 17-летнего Деннера за 15 млн евро с учетом бонусов. Защитник еще не играл за основу «Коринтианса»

«Челси» подпишет 17-летнего бразильского защитника.

Лондонский клуб близок к трансферу Деннера Эванжелисты из «Коринтианса », сообщает Фабрицио Романо. Сделка, вероятно, будет оформлена на выходных.

«Синие» заплатят 15 миллионов с учетом бонусов. Бразильский клуб также поучит определенный процент от суммы перепродажи игрока.

На счету Деннера 18 матчей и 4 гола за «Коринтианс» U20, он еще не играл за основную команду. Футболист присоединится к «Челси » в 2026 году.