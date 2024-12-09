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Эстеван стал лучшим молодым игроком и вошел в символическую сборную бразильской лиги. Будущий форвард «Челси» расстроен 2-м местом «Палмейраса»: «В груди осталось пустота»

Эстеван получил два индивидуальных приза по итогам чемпионата Бразилии.

Форвард «Палмейраса», летом купленный «Челси», вошел в символическую сборную лиги, представленную Бразильской конфедерацией футбола. 17-летний футболист также получил награду «Лучшему молодому игроку» лиги.

Также Эстеван закончил чемпионат с 13 голами, что на 2 меньше, чем у лучших бомбардиров турнира – Юри Алберто («Коринтианс») и Алеррандро («Витория»), забивших по 15 голов мячей.

Вместе с тем «Палмейрас» уступил «Флуминенсе» (0:1) в 38-м туре чемпионата Бразилии, заняв 2-е место в турнирной таблице. Чемпионство выиграл «Ботафого».

«В груди осталось пустота, самым важным был титул. Я всегда рад индивидуальным наградам, Бог знает все. Посмотрим, чего будет больше в следующем году.

Нам не хватает эффективности. Мы не смогли уйти с победой, отдав все силы.

В 17 лет я переживаю нечто незабываемое для меня. Становясь все более и более зрелым, я просто испытываю благодарность», – сказал Эстеван после матча.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ge Globo
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