«Барсе» и «Челси» интересен 18-летний левый защитник «Сантоса» Соуза. В игроке видят «нового Марсело»

«Барса» и «Челси» интересуются Жуаном Виктором де Соузой из «Сантоса».

По информации As, «Челси» после подписания 18-летнего левого защитника планировал отдать его в аренду на один сезон в «Страсбур», также принадлежащий Тодду Боули. При этом на данный момент ни «Барселона », ни «Челси » не направляли официальных запросов по Соузе. Также известно, что у бразильца есть предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.

Сообщается, что «Сантос » уже начал переговоры с Соузой о продлении контракта, истекающего в мае 2025 года.

Издание называет Соузу одним из самых прогрессирующих игроков на своей позиции – в нынешнем сезоне он провел за «Сантос» 213 минут в 8 матчах, совершая в среднем 8,98 отбора мяча за игру и выигрывая 80% единоборств. В Бразилии внимательно следят за прогрессом игрока, рассчитывая, что в будущем он сможет стать преемником Марсело в сборной.