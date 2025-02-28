Судья Кут отстранен УЕФА до лета 2026-го за создание «дурной славы футболу». Он называл Клоппа «полным мудаком» и вдыхал белый порошок во время Евро-2024

Арбитр Дэвид Кут не сможет работать в Европе до конца 2026 года.

Ранее в сети появилось видео, на котором британский рефери вдыхает белый порошок. Ролик, который Кут отправил своему приятелю через мессенджер, был записан 6 июля – на следующий день после матча Испании и Германии в 1/4 финала Евро-2024 , где арбитр отвечал за ВАР.

Также была опубликована запись, на которой судья называет Юргена Клоппа «полным мудаком» и обвиняет экс-тренера «Ливерпуля » в высокомерии.

В декабре отвечающая за судейство в Англии организация PGMOL объявила об увольнении арбитра после проведения расследования.

Теперь же меры в отношении Кута принял и УЕФА. Дэвид дисквалифицирован до 30 июня 2026 года за нарушение «основных правил достойного поведения» и создание «дурной славы футболу и УЕФА в частности».

Уволен судья Кут, который назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео. Он же нюхал белый порошок во время Евро