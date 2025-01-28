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Экс-судье Куту угрожали убийством во время карьеры: «Фанаты также надеялись, что меня парализует, что моя мама умрет от СПИДа. Они не сталкиваются с последствиями – это должно измениться»

Бывший судья Дэвид Кут рассказал об угрозах от фанатов.

«За время своей карьеры я получал угрозы убийством. Моему домашнему адресу пришлось присвоить статус объекта ускоренного реагирования, чтобы я мог [срочно] связаться с полицией в случае чрезвычайной ситуации.

Я также получал сообщения от разгневанных болельщиков, которые надеялись, что я попаду в аварию по дороге домой с игры. Они хотели, чтобы я не просто умер, а был парализован, чтобы я страдал каждый день до конца своей жизни.

В других сообщениях высказывалась надежда, что моя мама умрет от СПИДа. Люди бесконтрольно совершают нападки на судей в социальных сетях и на матчах. Я не понимаю, как это допустимо. Оскорбления случаются регулярно, но некоторые переходят все границы допустимого.

У нас есть наушники, и мы поддерживаем связь [друг с другом во время матча]. Мы постоянно разговариваем друг с другом и слушаем игроков на поле, так что на самом деле шум на стадионе не сильно на нас влияет.

Но что более важно, так это то, что ты слышишь и видишь индивидуально, – целенаправленные оскорбления. Есть фанаты, которые решают задержаться на час или два после игры, чтобы индивидуально оскорблять нас, когда мы покидаем стадион. А есть и те, кто использует для этого социальные сети.

У некоторых судей может не быть профилей в социальных сетях, но [оскорблениям все равно подвергаются] их друзья и семья. Некоторые из сказанных вещей вызывают отвращение.

Это сильно задевает нас. Каждый арбитр в стране – от местных футбольных полей до Премьер-лиги, – это человек, а не просто судья. У них есть чувства. Они могут не показывать этого, но оскорбления задевают их.

Я боролся и пытался справиться с этим по-своему и принимал при этом неправильные решения. Я надеюсь, что другие будут принимать более правильные решения, а судьям будет легче справляться с оскорблениями в своей адрес. Я надеюсь, что [эти слова] прольют свет на то влияние, которое это может оказать на человека».

Об угрозах в адрес Майкла Оливера

«Это не первый случай в этом сезоне, когда мы слышим о подобном. К сожалению, и не последний. Я слишком хорошо знаю, к каким последствиям могут привести эти ужасные и пугающие угрозы, но у тебя нет другого выбора, кроме как принять их. Судьи не имеют права на ответ, а те, кто выступает с угрозами, не сталкиваются с последствиями. Это должно измениться», – сказал Кут. 

Экс-судья Кут о кокаиновой зависимости: «Я потерял маму, провел более 90 матчей за сезон. Мне было тяжело. Не узнаю себя на том видео»

Экс-судья Кут заплакал, извиняясь за слова про Клоппа, и заявил, что был нетрезв: «Это ошибка, о которой я глубоко сожалею. Я забыл о существовании этого видео, ему более четырех лет»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
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logoпремьер-лига Англия
Дэвид Кут
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