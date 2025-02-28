Мостовой об уходе Карпина: «Громко рассмеялся, услышав, что аналитик стал главным тренером «Ростова». Кажется, в мировом футболе такого не было, но у нас все возможно»

Александр Мостовой прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».

56-летний специалист объяснил решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба , работавший в штабе Карпина в должности главного аналитика.

«Не думаю, что «Ростов » вылетит из РПЛ в этом сезоне после ухода Карпина. Понятно, что там все было завязано на нем, но играют-то футболисты, а они в «Ростове» неплохого уровня. Проблем возникнуть не должно.

Другое дело, кого клуб назначил вместо Карпина . Я громко рассмеялся, когда услышал, что аналитик стал главным тренером, это очень смешно.

Кажется, в мировом футболе такого не было. Но у нас все возможно», – заявил бывший игрок сборной России Александр Мостовой .

Мостовой о прозвище «Царь»: «Я же не виноват, что меня так прозвали и делали эти короны. Приятно, что люди уважают, не зря я играл в футбол»