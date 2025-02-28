Мостовой об уходе Карпина: «Громко рассмеялся, услышав, что аналитик стал главным тренером «Ростова». Кажется, в мировом футболе такого не было, но у нас все возможно»
56-летний специалист объяснил решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.
Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба, работавший в штабе Карпина в должности главного аналитика.
«Не думаю, что «Ростов» вылетит из РПЛ в этом сезоне после ухода Карпина. Понятно, что там все было завязано на нем, но играют-то футболисты, а они в «Ростове» неплохого уровня. Проблем возникнуть не должно.
Другое дело, кого клуб назначил вместо Карпина. Я громко рассмеялся, когда услышал, что аналитик стал главным тренером, это очень смешно.
Кажется, в мировом футболе такого не было. Но у нас все возможно», – заявил бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
Мостовой о прозвище «Царь»: «Я же не виноват, что меня так прозвали и делали эти короны. Приятно, что люди уважают, не зря я играл в футбол»
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