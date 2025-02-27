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«Карпин может поменять Семака в «Зените» в будущем. Европа? Маловероятно, сейчас россиян мало зовут». Петржела про тренера

Властимил Петржела допустил, что Валерий Карпин возглавит «Зенит».

Главный тренер сборной России ушел из «Ростова» за несколько дней до возобновления Мир РПЛ. Клуб так объявил об этом: «Непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России».

«Карпин показывает себя в России уже несколько лет как очень хороший тренер, он отлично показал себя в «Ростове».

Думаю, он может поменять Семака в будущем. В Европу? Маловероятно, сейчас россиян в Европу мало зовут, но сам по себе он хороший тренер, поиграл в Европе», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.

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Карпин точно ушел из «Ростова» ради сборной?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВалерий Карпин
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЗенит
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