«Карпин может поменять Семака в «Зените» в будущем. Европа? Маловероятно, сейчас россиян мало зовут». Петржела про тренера
Главный тренер сборной России ушел из «Ростова» за несколько дней до возобновления Мир РПЛ. Клуб так объявил об этом: «Непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России».
«Карпин показывает себя в России уже несколько лет как очень хороший тренер, он отлично показал себя в «Ростове».
Думаю, он может поменять Семака в будущем. В Европу? Маловероятно, сейчас россиян в Европу мало зовут, но сам по себе он хороший тренер, поиграл в Европе», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.
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