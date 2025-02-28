Карпин будет жить в Москве после ухода из «Ростова». Жена тренера сборной России подтвердила в соцсетях

Валерий Карпин будет жить в Москве после ухода из «Ростова».

Жена тренера сборной России Дарья Карпина рассказала об этом в инстаграме.

Один из ее подписчиков задал вопрос: «Валерий Георгиевич будет в Москве жить?» На что Дарья ответила : «Да».

Жена Карпина об уходе тренера из «Ростова»: «Это не решение в пользу семьи. Причина – концентрация на работе в сборной и общая усталость. Валера покидает команду с грузом в душе»