Джонатан Альба возглавил «Ростов». Испанец входил в штаб Карпина с 2018 года

Джонатан Альба возглавил «Ростов».

Ростовчане объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

43-летний Джонатан Альба работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика.

В 2021-м вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Команда находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов в 18 матчах.