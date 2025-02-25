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Джонатан Альба возглавил «Ростов». Испанец входил в штаб Карпина с 2018 года

Джонатан Альба возглавил «Ростов».

Ростовчане объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

43-летний Джонатан Альба работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика.

В 2021-м вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Команда находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов в 18 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Ростова»
logoРостов
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДжонатан Альба
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