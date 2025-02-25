Джонатан Альба возглавил «Ростов». Испанец входил в штаб Карпина с 2018 года
Джонатан Альба возглавил «Ростов».
Ростовчане объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
43-летний Джонатан Альба работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика.
В 2021-м вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
Команда находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов в 18 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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