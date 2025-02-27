Мостовой об уходе Карпина из «Ростова»: «Вообще никак не скажется на результатах. Стоял он на бровке, теперь будет испанец. Команда та же, футболисты те же – никто не уходил»

Александр Мостовой поделился мнением об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

Карпин покинул пост главного тренера ростовчан на этой неделе, команду возглавил Джонатан Альба. 2 марта желто-синие встретятся с «Динамо» в 19-м туре Мир РПЛ .

«Я не согласен, что уход Карпина негативно скажется на результатах «Ростова »! Он вообще никак не скажется. Что поменяется? Команда та же, футболисты те же – из клуба никто не уходил. Остался испанец, который был при бывшем тренере, так что все на своих местах. Стоял Карпин на бровке, теперь будет этот парень. Разницы нет никакой.

А вот фактор Глебова – да, тут подоплека вполне реальна. «Ростов» – хорошая команда, они так и будут примерно на своем месте. Спрос с клуба другой, особенно в сравнении с теми же «Динамо », «Спартаком», «Зенитом». Желто-синие уже сколько лет то на пятом месте, то на седьмом, то на девятом – и ничего.

Жду очень результативный футбол, много забитых голов. Например, 2:2. Больше склоняюсь к варианту с ничьей. Выделить кого-то не получается, так как сейчас сложно прогнозы делать. Посмотрим за командами несколько туров, чтобы углубиться в тему», – сказал бывший полузащитник сборной России.