Анчелотти перед «Бетисом»: «Дисквалификация Беллингема несправедлива. Об отмене красной Антони я ничего не скажу»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о дисквалификациях Джуда Беллингема и Антони.

«Я могу сказать о Беллингеме , это [его дисквалификация] кажется мне несправедливой.

Об Антони я ничего не скажу», – заявил главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти .

Напомним, полузащитник «Реала » получил двухматчевую дисквалификацию в Ла Лиге после удаления в игре с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро написал в протоколе, что Беллингем сказал ему «иди на ###», хотя «Реал» пытался доказать, что Джуд сказал fuck off («да брось ты», «отвали», «########»), а не fuck you («иди на ###»). Апелляция мадридцев также была отклонена.

Вингер «Бетиса », арендованный у «Манчестер Юнайтед», был удален за подкат сзади на 93-й минуте игры 25-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2:1). 25-летний игрок должен был пропустить с «Реалом» из-за дисквалификации.Однако дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола принял возражения, представленные «Бетисом», и отменил дисквалификацию игрока.

Юридическая служба клуба доказывала, что удаление игрока было ошибкой арбитра, а отчет, в котором говорилось о «подкате сзади» с «чрезмерной силой», не отражает того, что на самом деле произошло в игре. Клуб подчеркнул, что Антони едва коснулся Хуана Иглесиаса, не намереваясь фолить на нем.

«Реал» сыграет в гостях с «Бетисом» в 26-м туре Ла Лиги в субботу.