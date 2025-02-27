Экс-судья Итурральде об отмене красной Антони: «Как они залезли в его голову и узнали намерение? Играют в Бога. Он прыгнул сзади без шансов добраться до мяча»

Бывший судья раскритиковал отмену красной карточки Антони.

Бразильский вингер, набравший 5 (3+2) очков в 6 играх за «Бетис» после аренды из «Манчестер Юнайтед», был удален за подкат сзади на 93-й минуте игры 25-го тура Ла Лиги с «Хетафе » (2:1). 25-летний игрок должен был пропустить матч с «Реалом » из-за дисквалификации.

Однако сегодня дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола принял возражения, представленные «Бетисом », и отменил дисквалификацию Антони. Юридическая служба клуба доказывала, что удаление игрока было ошибкой арбитра, а отчет, в котором говорилось о «подкате сзади» с «чрезмерной силой», не отражает того, что на самом деле произошло в игре. Клуб подчеркнул, что Антони едва коснулся Хуана Иглесиаса, не намереваясь фолить на нем. «Реал » остался недоволен этим решением: «Нам объявили войну, атакуют с суши, моря и воздуха. Это охота за всем, что пахнет «Мадридом».

Технический комитет судей (CTA) поддержал красную, показанную арбитром Хавьером Альберолой Рохасом. В CTA удивлены решением отменить удаление Антони .

«В 12-м пункте правил убрали упоминание про намерение футболиста, потому что о нем знает только сам игрок, который совершает прием, и никто другой. Именно поэтому этот пункт убрали.

В регламенте судьям дано три способа оценки эпизода: неосторожные действия (обычная вещь в футболе, без желтой карточки), безрассудные (наказывают желтой карточкой) и очень грубая игра (красная карточка).

Объясните мне, как они залезли в голову Антони? CTA и судьи, должно быть, очень расстроены, потому что Комитет по соревнованиям выступает в роли арбитра.

Они там играют в Бога. Знают о намерениях Антони. Это какая-то юридическая аберрация – говорить, что это не грубая грубая игра, потому что намерение Антони состояло в том, чтобы добраться до мяча... Он прыгнул сзади, без каких-либо шансов [добраться до мяча], есть контакт с ногой Хуана Иглесиаса .

Пусть мне объяснят, как они залезли Антони в голову и решили, что у него не было намерения [сыграть грубо]. Кто вы такие, чтобы знать его намерение? У них такие способности?» – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.