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Дисквалификация Антони за удаление отменена после апелляции. Вингер «Бетиса» сможет сыграть с «Реалом»

Антони сможет сыграть с «Реалом», несмотря на удаление в матче с «Хетафе».

Вингер, арендованный «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед», был удален в концовке матча Ла Лиги с «Хетафе» за подкат в попытке отобрать мяч у Хуана Иглесиаса. Главный судья Хавьер Альберола Рохас сразу показал бразильцу красную карточку.

Позднее бразилец сообщил, что клуб подаст апелляцию. 

Дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола принял возражения, представленные «Бетисом», и отменил дисквалификацию Антони, сообщает Marca.

Юридическая служба клуба представила документ, в котором попыталась доказать, что удаление игрока было ошибкой арбитра, а отчет, в котором говорилось о «подкате сзади» с «чрезмерной силой», не отражает того, что на самом деле произошло в игре. Клуб подчеркнул, что Антони едва коснулся Иглесиаса, не намереваясь фолить на нем.

Таким образом, Антони избежит первой дисквалификации за прямую красную карточку в своей карьере. Полузащитник сможет принять участие в субботнем матче Ла Лиги против «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Хавьер Альберола Рохас
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Федерация футбола Испании
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