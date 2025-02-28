Антони об отмене дисквалификации: «Это было невероятно, учитывая важность матча с «Реалом». Я счастлив и готов к игре»

Антони высказался об отмене красной карточки и возможности сыграть с «Реалом».

Бразильский вингер, набравший 5 (3+2) очков в 6 играх за «Бетис» после аренды из «Манчестер Юнайтед», был удален за подкат сзади на 93-й минуте игры 25-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2:1). 25-летний игрок должен был пропустить субботний матч с «Реалом» из-за дисквалификации.

Однако дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола принял возражения, представленные «Бетисом », и отменил дисквалификацию игрока. Юридическая служба клуба доказывала, что удаление игрока было ошибкой арбитра, а отчет, в котором говорилось о «подкате сзади» с «чрезмерной силой», не отражает того, что на самом деле произошло в игре. Клуб подчеркнул, что Антони едва коснулся Хуана Иглесиаса, не намереваясь фолить на нем.

«Для меня это было невероятно, особенно учитывая важность этого матча с «Реалом ». Плюс ко всему, мы играем дома и перед нашими болельщиками.

Я очень счастлив и чувствую себя готовым к матчу», – сказал Антони в интервью Kooora.