«Реал» недоволен отменой дисквалификации Антони. As привела слова источника в клубе: «Нам объявили войну, атакуют с суши, моря и воздуха. Это охота за всем, что пахнет «Мадридом»

В «Реале» недовольны отменой дисквалификации Антони.

Напомним, вингер, арендованный «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед», был удален в концовке матча Ла Лиги с «Хетафе» за подкат в попытке отобрать мяч у Хуана Иглесиаса. Главный судья Хавьер Альберола Рохас сразу показал бразильцу красную карточку.

Сегодня дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отменил дисквалификацию бразильца. Он сможет принять участие в матче против «Реала» 1 марта.

«Этого не может быть, в своем стремлении вести охоту против «Мадрида» они даже пренебрегают юридическими аргументами. Отмена красной карточки, которая была справедливо показана судейской бригадой и хорошо объяснена в отчете, равносильна тому, что арбитры отныне будут заново судить матчи.

Они не сдерживаются, они сделали это с желанием навредить нам. Они объявили нам войну и используют все мыслимые средства, даже если разоблачают тех самых судей, которых, по их словам, они так усердно защищают. Мы можем себе представить, что, должно быть, чувствует Альберола Рохас. Стыдно», – приводит слова членов делегации «Реала» As.

Отмечается, что сильнее всего мадридцев шокировала формулировка решения об отмене дисквалификации за удаление. В отчете судьи говорилось о «подкате сзади» с «чрезмерной силой» – в «Реале» согласны с таким утверждением. Однако дисциплинарный комитет пришел к другому выводу.

«При просмотре кадров можно увидеть, как игрок Антони Матеус дос Сантос не отрывает взгляда от мяча, который контролирует игрок соперника, пытаясь перехватить левой ногой траекторию полета мяча, по которому только что ударил вышеупомянутый соперник.

При этом по стремительному действию удаленного игрока невозможно сделать вывод о каком-либо намерении вступить в контакт с игроком «Хетафе», скорее он пытался попасть по мячу, хотя в итоге у него это не получилось», – говорится в заключении комитета.

«За 24 часа мы стали свидетелями того, что можно назвать охотой за всем, что пахнет мадридским «Реалом». Сначала они поставили игру с «Вильярреалом» на ужасное время, чтобы мы отдохнули меньше, чем «Барса» и «Атлетико», и таким образом они способствуют плохому результату; затем Тебас потерял уважение к нашему тренеру, которого уважают все, кроме президента Лиги и вице-президента федерации; и теперь эта история с Антони.

Они нападают на нас с суши, моря и воздуха. Они не отступают. Несмотря на это, мы с гордостью будем сражаться до конца. Мы не склоним головы перед лицом такой глупости», – заявили в делегации «Реала».