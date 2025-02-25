Антони об удалении в матче с «Хетафе»: «Бетис» подаст апелляцию. Я готов сыграть с «Реалом», всегда жду матчей с нетерпением»
Антони надеется, что сможет сыграть с «Реалом» 1 марта.
Вингер, арендованный «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед», получил красную карточку в концовке матча Ла Лиги с «Хетафе» за подкат в попытке отобрать мяч у Хуана Иглесиаса.
«Я всегда с нетерпением жду возможности сыграть. Я все еще не знаю, смогу ли я сделать это в субботу, мы собираемся подать апелляцию. Это довольно сложный шаг. Мы подадим апелляцию, я буду готов сыграть против «Реала».
В «Бетисе» я получаю огромное удовольствие, я очень счастлив», – сказал Антони.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости