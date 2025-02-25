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  • Антони об удалении в матче с «Хетафе»: «Бетис» подаст апелляцию. Я готов сыграть с «Реалом», всегда жду матчей с нетерпением»
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Антони об удалении в матче с «Хетафе»: «Бетис» подаст апелляцию. Я готов сыграть с «Реалом», всегда жду матчей с нетерпением»

Антони надеется, что сможет сыграть с «Реалом» 1 марта.

Вингер, арендованный «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед», получил красную карточку в концовке матча Ла Лиги с «Хетафе» за подкат в попытке отобрать мяч у Хуана Иглесиаса.

«Я всегда с нетерпением жду возможности сыграть. Я все еще не знаю, смогу ли я сделать это в субботу, мы собираемся подать апелляцию. Это довольно сложный шаг. Мы подадим апелляцию, я буду готов сыграть против «Реала».

В «Бетисе» я получаю огромное удовольствие, я очень счастлив», – сказал Антони.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoАнтони
logoХуан Иглесиас
logoБетис
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
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