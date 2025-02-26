Судейский комитет удивлен отменой красной карточки Антони. В CTA считают, что судья безупречно оценил подкат сзади без возможности сыграть в мяч

Комитет испанских судей удивлен отменой красной карточки Антони.

Бразильский вингер, набравший 5 (3+2) очков в 6 играх за «Бетис» после аренды из «Манчестер Юнайтед», был удален за подкат сзади на 93-й минуте игры 25-го тура Ла Лиги с «Хетафе » (2:1). 25-летний игрок должен был пропустить матч с «Реалом » из-за дисквалификации.

Однако сегодня дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола принял возражения, представленные «Бетисом », и отменил дисквалификацию Антони. Юридическая служба клуба доказывала, что удаление игрока было ошибкой арбитра, а отчет, в котором говорилось о «подкате сзади» с «чрезмерной силой», не отражает того, что на самом деле произошло в игре. Клуб подчеркнул, что Антони едва коснулся Хуана Иглесиаса, не намереваясь фолить на нем. «Реал» остался недоволен этим решением: «Нам объявили войну, атакуют с суши, моря и воздуха. Это охота за всем, что пахнет «Мадридом».

Как сообщает Marca, Технический комитет судей (CTA) поддержал красную карточку, показанную Антони арбитром Хавьером Альберолой Рохасом . В комитете посчитали, что применение правил со стороны рефери было безупречным, поскольку это был подкат сзади без какой-либо возможности сыграть в мяч.

В CTA удивлены решением отменить удаление Антони. Комитет злит пересмотр решений судей разными комитетами.