Кузьмичев об обысках у Шпинева из-за трансфера Бабкина: «Коррупции не было, Вадим предоставил всю документацию. В футболе нет определенного ценника, мы не в супермаркете»

Владимир Кузьмичев прокомментировал обыски у агента Вадима Шпинева.

Сообщалось , что силовики изъяли технику и все документы, связанные с переходом полузащитника Сергея Бабкина из «Локомотива» в «Крылья Советов» в сентябре 2023 года.

Мероприятия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено в январе по заявлению главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.

– Ваша реакция на обыск, который прошел на этой неделе в доме Шпинева?

– Очевидно, это не принесло положительных эмоций, но нужно понимать, что оперативные мероприятия прошли у многих агентов, которые проводили сделки с «Крыльями Советов».

К Вадиму возник вопрос по трансферу двухлетней давности – Сергея Бабкина из «Локомотива». Вадим предоставил всю документацию. Нет никаких волнений, не было никакой коррупционной составляющей.

Насколько я понимаю, вопросы возникли не к агентам, а к руководству, которое оперировало большими суммами. Возможно, по версии следствия, сделки столько не стоили. Сложно сказать, как они могли это определить.

– Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Крылья» заплатили «Локо» за Бабкина 31 миллион рублей, а еще 37 млн составили агентские и подъемные.

– Это некорректная сумма, вторая сумма точно не была больше стоимости трансфера. Но точные цифры сказать не могу, потому что два года назад я еще не помогал Шпиневу.

Мы не в супермаркете, в футболе нет определенного ценника и дней распродаж. У Бабкина было два варианта – конечно, он был вправе выбирать более привлекательные финансовые условия и для себя, и для Шпинева . Все определяет спрос на игрока.

Еще один важный момент – клуб, в который переходит игрок. Бабкин находился в клубе, который борется за самые высокие места, а перешел – в региональный, при всем уважении к «Крыльям». Когда обсуждается такой трансфер, региональный клуб должен заинтересовать посредника.

– Агентские и подъемные больше суммы трансфера – нормальная история?

– Нет шаблона. Футболист может переходить в статусе свободного агента – и за счет этого получить более высокую зарплату и подъемные. Конечно, это сказывается и на размере агентской комиссии. И это все равно может стоить дешевле для клуба, чем полноценный трансфер.

Я ни разу не слышал о трансфере за 20 миллионов евро при 25 млн комиссионных. Если такой трансфер случился бы, он точно вызывал бы вопросы. В наших случаях небольшая сумма трансфера – в том числе работа агента. За счет снижения размера выплат клубам агент может увеличить сумму комиссионных.

– Как обыски у агентов повлияют на рынок?

– Думаю, это никак не повлияет. Если предположить, что коррупционная схема все же существовала, сейчас ее в «Крыльях» точно не будет, там все будет очень внимательно отслеживаться.

Это правильный подход. Если есть коррупция, конечно, это неприемлемо. Я двумя руками за то, чтобы ее искоренить, если она есть, – сказал футбольный агент Владимир Кузьмичев в интервью Спортсу’‘ .

Теперь он ведет дела Батракова, Миранчуков, Джикии и Сильянова. Интервью агента-сенсации Владимира Кузьмичева