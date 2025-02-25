В квартире агента Шпинева прошел обыск, изъяты документы по трансферу Бабкина из «Локо» в «Крылья» в 2023-м. Мероприятия связаны с делом по заявлению Федорищева (Sport24)

У агента Вадима Шпинева прошел обыск.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Sport Baza.

Утверждается, что во время сегодняшнего обыска в квартире Шпинева силовики изъяли технику и все документы, связанные с переходом полузащитника Сергея Бабкина из «Локомотива » в «Крылья Советов » в сентябре 2023 года.

Отмечается, что мероприятия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено в январе по заявлению главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.

Ранее стало известно об обысках в домах нескольких агентов, занимавшихся входящими и исходящими трансферами «Крыльев Советов».