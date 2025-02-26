Алексей Сафонов про обыски у агентов: «В Самаре сказали про борьбу с околофутбольными делами – надо это как-то показать, а то вся страна смеется. Это популизм. Был бы человек, а срок найдется»
Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в домах нескольких агентов, занимавшихся трансферами «Крыльев Советов». Утверждалось, что в квартире агента Вадима Шпинева прошел обыск, изъяты документы по трансферу Сергея Бабкина из «Локо» в «Крылья» в 2023-м, мероприятия связаны с делом по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
«Вызывает улыбку. За деньги всегда отвечает тот, кто их выдает, а не тот, кто их получает. Получается, «Крылья» выставляют претензии своему бывшему руководству, другого ничего я здесь пока не вижу.
Сам Шпинев же сказал, что он свидетель. А как может быть иначе? Ему же выдали деньги. Вот, например, я иду в метро, а там бабушка сидит, я дал тысячу рублей, и что теперь, спрашивать за это?
В Самаре же сказали, что начали бороться с околофутбольными делами, значит, надо это как-то показать, чтобы были не просто слова. А то вся страна смеется.
Давайте тогда еще обыски у судей проведем. Говорили же про них тоже. Это какой-то популизм идет. Сказали, что надо разобраться, вот люди придумали что-то. Как говорится, был бы человек, а срок всегда найдется», – заявил агент Сафонов.
Шпинев об обысках у него и других агентов, работавших с «Крыльями»: «У нас одна сделка – мы чистые, прозрачные и пушистые. Статус свидетеля, ни в коем случае не фигуранта»
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