Шпинев «угрожал оружием» пришедшим на обыск людям: «Темнота, двое в гражданской одежде с закрытыми лицами звонят в дверь. В камеру суют удостоверение, но они продаются в открытом доступе»
Вадим Шпинев рассказал, что был готов дать отпор пришедшим на обыск людям.
Ранее стало известно, что у агента изъяли документы по трансферу Сергея Бабкина из «Локомотива» в «Крылья Советов».
«Евро-футбол» со ссылкой на Sport Baza пишет, что Шпинев «сначала отказался впускать представителей правоохранительных органов в свой дом и даже угрожал им оружием». При этом прямых угроз не прозвучало, оружие он не доставал.
«Темнота, начало седьмого утра, два человека в гражданской одежде, с капюшонами, с закрытыми лицами звонят в дверь.
Как тут можно подумать, что это полиция? В видеокамеру он сует удостоверение, но они продаются в открытом доступе», – сказал агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
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