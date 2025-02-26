Шпинев «угрожал оружием» пришедшим на обыск людям: «Темнота, двое в гражданской одежде с закрытыми лицами звонят в дверь. В камеру суют удостоверение, но они продаются в открытом доступе»

Вадим Шпинев рассказал, что был готов дать отпор пришедшим на обыск людям.

Ранее стало известно, что у агента изъяли документы по трансферу Сергея Бабкина из «Локомотива» в «Крылья Советов».

«Евро-футбол» со ссылкой на Sport Baza пишет, что Шпинев «сначала отказался впускать представителей правоохранительных органов в свой дом и даже угрожал им оружием». При этом прямых угроз не прозвучало, оружие он не доставал.

«Темнота, начало седьмого утра, два человека в гражданской одежде, с капюшонами, с закрытыми лицами звонят в дверь.

Как тут можно подумать, что это полиция? В видеокамеру он сует удостоверение, но они продаются в открытом доступе», – сказал агент.