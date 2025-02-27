Депутат Ламейкин о матчах сборной России: «Это практика, тренировка, международные взаимоотношения. Я бы не ставил под сомнение необходимость их проведения»

Депутат Дмитрий Ламейкин оценил соперников сборной России.

В 2025-м году Россия проведет минимум три товарищеских матча – с Замбией, Нигерией и Беларусью.

– Сборная России провела в прошлом году несколько товарищеских игр со сборными других стран, в том числе и с откровенно слабыми командами по типу Брунея (11:0). Есть ли смысл в таких играх или же сборной лучше сыграть с условным «Зенитом» или тем же «Краснодаром»?

– В этих товарищеских матчах заложено несколько посылов. Наряду с тем, что это практика и тренировка, это и международные взаимоотношения.

Здесь я бы не ставил под сомнение необходимость проведения таких матчей, которые, в свою очередь не исключают проведение межклубных матчей.

Хотя здесь, все-таки, не сопоставимые величины – сборная и клуб. Иногда сыгранность в клубах более синхронна и отточена, чем в сборных.

Но повторюсь, ключевая задача товарищеских матчей – это в том числе и наша коммуникация, наше общение. Их ни в коем случае нельзя исключать, – сказал депутат Госдумы РФ Ламейкин.