Семин о матче с Нигерией: «Один из главных для России за время отстранения. Привезут основной состав – сможем понять сильные и слабые стороны сборной»
Игра пройдет 6 июня.
«Здорово, что РФС смог договориться с таким соперником. Нигерия традиционно является флагманом африканского футбола и периодически показывает хорошие результаты на чемпионатах мира, а многие ее игроки успешно выступают в лучших европейских национальных чемпионатах за сильные клубы.
Эта игра — одна из главных для России за время отстранения от международных турниров. И она будет хорошей проверкой готовности наших ребят на случай, если их в ближайшие годы вернут в официальные соревнования.
Вообще список соперников на ближайшие месяцы выглядит убедительно. Хочется только, чтобы Замбия и Нигерия привезли основные составы. Тогда мы сможем максимально точно понять сильные и слабые стороны нынешней сборной России», – сказал бывший тренер сборной России и «Локомотива».
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