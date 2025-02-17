Семин о матче с Нигерией: «Один из главных для России за время отстранения. Привезут основной состав – сможем понять сильные и слабые стороны сборной»

Юрий Семин высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Нигерия.

Игра пройдет 6 июня.

«Здорово, что РФС смог договориться с таким соперником. Нигерия традиционно является флагманом африканского футбола и периодически показывает хорошие результаты на чемпионатах мира, а многие ее игроки успешно выступают в лучших европейских национальных чемпионатах за сильные клубы.

Эта игра — одна из главных для России за время отстранения от международных турниров. И она будет хорошей проверкой готовности наших ребят на случай, если их в ближайшие годы вернут в официальные соревнования.

Вообще список соперников на ближайшие месяцы выглядит убедительно. Хочется только, чтобы Замбия и Нигерия привезли основные составы. Тогда мы сможем максимально точно понять сильные и слабые стороны нынешней сборной России», – сказал бывший тренер сборной России и «Локомотива».