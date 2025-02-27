Министр спорта Беларуси о матче с Россией в Минске: «Все увидят наш новый стадион. Он будет одним из лучших на постсоветском пространстве»
Министр спорта Беларуси высказался в преддверии товарищеского матча со сборной России.
— В июне в Минске должен состояться товарищеский матч сборных Беларуси и России по футболу. Что ждете от этого матча?
— Хорошей игры и того, что все увидят наш новый стадион. Он откроется в мае, его вместимость составит 33 тысячи зрителей. И в июне мы на нем планируем провести матч с Россией. Национальный футбольный стадион Республики Беларусь — самое современное футбольное сооружение в нашей стране. И будет одним из лучших на всем постсоветском пространстве.
Матч с Россией будет первым международным на этой арене, поэтому, надеюсь, команды порадуют публику хорошим футболом, а зрители из наших стран максимально заполнят трибуны, – сказал Сергей Ковальчук.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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