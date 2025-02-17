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  • «Россия – очень конкурентная команда, у Замбии тоже хороший уровень. Нас ожидает интересный матч». Экс-хавбек тульского «Арсенала» Кангва о матче сборных
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«Россия – очень конкурентная команда, у Замбии тоже хороший уровень. Нас ожидает интересный матч». Экс-хавбек тульского «Арсенала» Кангва о матче сборных

Кингс Кангва высказался о матче сборных России и Замбии.

13 февраля Российский футбольный союз сообщил, что Россия проведет товарищеский матч с командой Замбии в марте в Москве.

«Я думаю, что нас ожидает интересный и хороший матч, сборная России – это хорошая команда, в которую привлекаются много молодых футболистов, но у команды Замбии тоже хороший уровень.

Пока у меня мои товарищи по сборной не спрашивали о России. Но с Россией у меня связаны хорошие воспоминания, были хорошие ощущения в стране и с живущими там людьми, поэтому я очень жду возвращения в Россию. Конечно, я скучал по России, буду рад снова увидеть всех знакомых.

Сборная России – очень конкурентная команда, есть потрясающие футболисты. Мы уважаем эту команду, будет очень интересно провести матч», – сказал экс-полузащитник тульского «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoСборная России по футболу
logoСборная Замбии по футболу
товарищеские матчи (сборные)
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ТАСС
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