В Замбии подтвердили место и дату матча с Россией: «25 марта на «ВТБ Арене»
В Замбии назвали дату и место проведения матча со сборной России.
«Игра пройдет 25 марта на «ВТБ Арене», – сказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга.
В июне Россия проведет встречи против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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