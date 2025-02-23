В Замбии подтвердили место и дату матча с Россией: «25 марта на «ВТБ Арене»

В Замбии назвали дату и место проведения матча со сборной России.

«Игра пройдет 25 марта на «ВТБ Арене », – сказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга. В июне Россия проведет встречи против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).