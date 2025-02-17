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Колосков о Замбии: «Точно сильнее Брунея и Вьетнама, но игру с таким соперником лучше проводить в регионах»

Вячеслав Колосков высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Замбия.

Игра пройдет в марте в Москве – вероятно, на «ВТБ Арене».

«Понятно, что это далеко не тот соперник, о котором можно мечтать, но сейчас надо играть с теми, с кем можем, кто имеет желание и возможности встречаться с нами. Замбия — не самая плохая команда Африки, которая точно сильнее Брунея и Вьетнама. Если она готова приехать к нам, надо пользоваться моментом и проверять свои силы на ее фоне. 

Правда, не уверен, что матч вызовет большой интерес у московской аудитории. В столице были полные трибуны, когда к нам приезжали Камерун и Сербия, но пойдет ли народ на Замбию, большой вопрос. Игры с такими соперниками лучше проводить в регионах, где люди нечасто видят сборную, поэтому заполняют стадионы на Брунее, как это случилось в Краснодаре, или на Кубе и Сирии, с которыми мы играли в Волгограде. Но, видимо, у РФС не было возможности провести игру где-то подальше от Москвы, или соперник не согласился лететь дальше столицы. 

Так что будем надеяться, что у руководства нашего футбола хватит способностей провести такую кампанию по привлечению зрителей, что мы увидим полные трибуны», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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