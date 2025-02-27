«Ювентус» не дошел до полуфинала Кубка Италии впервые с 2019 года. Команда выиграла турнир при Аллегри в прошлом сезоне
«Ювентус» впервые за шесть лет пропустит полуфинал Кубка Италии.
Команда Тиаго Мотты вылетела от «Эмполи» по пенальти на этапе 1/4 финала.
В последний раз туринцы не попадали в четверку лучших в сезоне-2018/19. С тех пор у них были две победы в турнире (в том числе в прошлом сезоне при Массимилиано Аллегри), два финала и один полуфинал.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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