«Ювентус» не дошел до полуфинала Кубка Италии впервые с 2019 года. Команда выиграла турнир при Аллегри в прошлом сезоне

«Ювентус» впервые за шесть лет пропустит полуфинал Кубка Италии.

Команда Тиаго Мотты вылетела от «Эмполи » по пенальти на этапе 1/4 финала.

В последний раз туринцы не попадали в четверку лучших в сезоне-2018/19. С тех пор у них были две победы в турнире (в том числе в прошлом сезоне при Массимилиано Аллегри ), два финала и один полуфинал.