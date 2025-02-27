«В «Юве» нет сукиных сынов, но мы должны отдаваться на 120% и попасть в топ-4». Перин о вылете из ЛЧ и Кубка Италии
Вчера туринский клуб дома уступил «Эмполи» (1:1, пенальти – 2:4) и покинул Кубок Италии на стадии 1/4 финала. После матча тренер «бьянконери» Тиаго Мотта заявил: «Мне стыдно, надеюсь, что игрокам тоже. Мы достигли дна».
– Мотта говорил о «стыде» после матча.
– Испытывать такое чувство допустимо. Мы тоже разочарованы. Мы не соответствовали уровню этого клуба, его футболки. Что ж, будем надеяться, что мы добьемся чего-нибудь.
Мы первые осознаем, что, вероятно, 100% недостаточно, чтобы защищать эти цвета, мы должны отдаваться на 110% или 120%.
– Какие цели сейчас?
– Мы обязательно должны попасть в топ-4 в Серии А. Выступление в Лиге чемпионов в следующем году имеет очень большое значение.
Будем надеяться, что вылет от ПСВ в ЛЧ и матч с «Эмполи» зажгут в нас огонь. У здоровая группа игроков, которая хорошо работает, отлично относится к своей работе, здесь нет сукиных сынов (в оригинале: figlio di puttana – Спортс’‘).
У нас есть все для прогресса, и я надеюсь, что это поражение поможет нам как можно скорее прибавить, – сказал вратарь «Ювентуса» Перин.
В Серии А «Юве» набрал 49 очков, занимает 4-е место и на 8 баллов отстает от лидирующего «Интера».
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