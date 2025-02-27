Хорхе Вальдано: «Академии делают посредственных лучше, а талантливых – хуже. Все тренируются одинаково, исчезают финты. Улица берегла игроков с особенным стилем»
Хорхе Вальдано оценил влияние современных академий на футбол.
«Улица имела одно большое преимущество – она берегла игроков с особенным стилем.
Академия делает посредственных игроков лучше, а талантливых – хуже. Потому что все тренируются одинаково, а сейчас повсеместно злоупотребляют игрой в одно-два касания.
В результате исчезают финты, дриблинг – те элементы, которые всегда делали футбол зрелищным и привлекательным», – сказал бывший директор «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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