Вальдано о правилах: «Сами судьи уже не понимают их, еще и ВАР превращает нас в параноиков. Будто существует проект, чтобы сделать эту игру глупой»
Хорхе Вальдано недоволен изменениями в правилах футбола.
«В футбол пришло много посторонних людей из бизнеса, которые хотят его изменить и творят настоящие безобразия. Если посмотреть на изменения в правилах за последние пять лет, создается ощущение, что существует проект, направленный на то, чтобы сделать эту игру глупой.
Сами арбитры уже не понимают правила, а тут еще и ВАР вмешивается, превращая нас всех в параноиков. Теперь дело не только в судейских ошибках – кажется, что эти ошибки запрограммированы, что за каждым решением стоит заговор», – сказал бывший директор «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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