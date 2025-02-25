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  • Вальдано о правилах: «Сами судьи уже не понимают их, еще и ВАР превращает нас в параноиков. Будто существует проект, чтобы сделать эту игру глупой»
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Вальдано о правилах: «Сами судьи уже не понимают их, еще и ВАР превращает нас в параноиков. Будто существует проект, чтобы сделать эту игру глупой»

Хорхе Вальдано недоволен изменениями в правилах футбола.

«В футбол пришло много посторонних людей из бизнеса, которые хотят его изменить и творят настоящие безобразия. Если посмотреть на изменения в правилах за последние пять лет, создается ощущение, что существует проект, направленный на то, чтобы сделать эту игру глупой.

Сами арбитры уже не понимают правила, а тут еще и ВАР вмешивается, превращая нас всех в параноиков. Теперь дело не только в судейских ошибках – кажется, что эти ошибки запрограммированы, что за каждым решением стоит заговор», – сказал бывший директор «Реала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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