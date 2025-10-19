«Атланта» Миранчука уволила главного тренера Дейлу. Клуб не вышел в плей-офф МЛС
«Атланта» Алексея Миранчука уволила главного тренера.
Пресс-служба американского клуба объявила об отставке Ронни Дейлы и начале поиска нового главного тренера.
«Очевидно, что в этом сезоне мы не соответствовали нашим стандартам, и вместе с руководством клуба мы решили, что для «Атланты» будет лучше двигаться в другом направлении. В конечном счете, мы обязаны нашим болельщикам предоставить гораздо более качественную игру на поле, и мы неизменно стремимся сделать это как можно скорее», – заявил генеральный директор и президент клуба Гарт Лагервей.
Дейла возглавил «Атланту» в декабре 2024 года. В этом сезоне МЛС клуб финишировал предпоследним на Востоке, заняв 14-е место и не попав в плей-офф.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Атланты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости