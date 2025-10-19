«Атланта» Миранчука уволила главного тренера Дейлу. Клуб не вышел в плей-офф МЛС

«Атланта» Алексея Миранчука уволила главного тренера.

Пресс-служба американского клуба объявила об отставке Ронни Дейлы и начале поиска нового главного тренера.

«Очевидно, что в этом сезоне мы не соответствовали нашим стандартам, и вместе с руководством клуба мы решили, что для «Атланты » будет лучше двигаться в другом направлении. В конечном счете, мы обязаны нашим болельщикам предоставить гораздо более качественную игру на поле, и мы неизменно стремимся сделать это как можно скорее», – заявил генеральный директор и президент клуба Гарт Лагервей.

Дейла возглавил «Атланту» в декабре 2024 года. В этом сезоне МЛС клуб финишировал предпоследним на Востоке, заняв 14-е место и не попав в плей-офф.