Хорхе Вальдано: «Марадону били втрое чаще, чем Месси. Сейчас насилия гораздо меньше, чем 25 лет назад – телевидение помогло»
Хорхе Вальдано считает, что насилие в футболе снизилось благодаря телевидению.
«Я думаю, что от некоторых вещей, которые раньше портили футбольный матч, мы уже избавились. В этом помогло телевидение.
Сейчас насилия гораздо меньше, чем 25 лет назад. Марадону били втрое чаще, чем Месси», – сказал бывший директор «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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