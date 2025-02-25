Хорхе Вальдано: «Марадону били втрое чаще, чем Месси. Сейчас насилия гораздо меньше, чем 25 лет назад – телевидение помогло»

Хорхе Вальдано считает, что насилие в футболе снизилось благодаря телевидению.

«Я думаю, что от некоторых вещей, которые раньше портили футбольный матч, мы уже избавились. В этом помогло телевидение.

Сейчас насилия гораздо меньше, чем 25 лет назад. Марадону били втрое чаще, чем Месси », – сказал бывший директор «Реала».