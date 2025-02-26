Хорхе Вальдано: «В футбол пришли богачи, которые хотят лишь зарабатывать деньги. Болельщики продадутся последними, надеюсь»
Хорхе Вальдано оценил влияние бизнеса на футбол.
«В футболе появились богачи. Это люди, которые приходят сюда лишь затем, чтобы зарабатывать деньги. Инвестиционные фонды, крупные миллионеры, немного капризные. И это меняет облик футбола.
Надеюсь, болельщики продадутся последними. Это уже случалось в Англии – когда появилась идея Суперлиги, именно английские болельщики помешали этому. Болельщики по-прежнему чувствуют себя хозяевами игры, и им есть что сказать», – сказал бывший директор «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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