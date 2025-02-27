Президент «Марселя» Лонгория дисквалифицирован на 15 матчей за слова о коррупции во французском футболе

Глава «Марселя» дисквалифицирован на длительный срок за слова о судействе.

Напомним, Пабло Лонгория, комментируя удаление Дерека Корнелиуса в матче с «Осером » (0:3), заявил : «Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!» Впоследствии президент «Марселя » извинился за свои слова.

Как передает RMC Sport, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) дисквалифицировал Лонгорию на 15 матчей за «оскорбительные высказывания» и «поведение, нарушающее этику и наносящее ущерб имиджу футбола».

«На решение повлияли три момента. Во-первых, редкость подобных высказываний. Насколько известно комиссии, эти термины не использовались другими деятелями в последние годы.

Второй момент – серьезность высказываний. Эти высказывания неоднократно повторяются. Они подрывают открытость и целостность судейского корпуса.

В связи с этим комиссия твердо намерена напомнить, что уважение к судейству является нематериальным принципом, в отношении которого не может быть компромиссов. Такие высказывания и поведение подрывает прозрачность чемпионата Франции.

Последний момент – история. Лонгория уже был наказан в этом сезоне», – сказал глава дисциплинарного комитета Себастьен Дене.

«Это коррупция! Дерьмовый чемпионат, мы уйдем в Суперлигу». «Марсель» разнес судей, а они идут в суд за клевету