Глава FFF Диалло о заявлении президента «Марселя»: «Я был шокирован, услышав слово «коррупция», считаю это неприемлемым. Французские судьи – международный эталон»

Глава FFF осудил заявления президента «Марселя» о судействе во Франции.

Напомним, ранее Пабло Лонгория, комментируя удаление Дерека Корнелиуса в матче с «Осером » (0:3), заявил : «Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!»

Впоследствии президент «Марселя» извинился за свои слова.

«Как и весь судейский корпус Франции, я был шокирован, услышав слово «коррупция». Мне кажется, я впервые слышу это слово в адрес наших арбитров. Это серьезное заявление, и я считаю его недопустимым и неприемлемым.

Судейство во Франции не может быть поставлено под подозрение, как это произошло после матча «Осера» и «Марселя ». Теперь я жду, что инстанции лиги и в частности дисциплинарный комитет возьмутся за это дело, чтобы дать ему естественное продолжение, которое оно должно получить.

Пабло Лонгория возглавляет великий французский клуб «Марсель», но он также является вице-президентом LFP, и он больше, чем кто-либо другой, должен проявлять образцовое отношение и высказываться в рамках своей руководящей миссии.

Я знаю, каковы ставки и уровень напряжения и в таких матчах, но нужно контролировать свои слова и свое поведение. Повторюсь, заявление о коррупции, которое бросает тень на французских судей, неприемлемо. Наши арбитры, вопреки тому, что говорят некоторые люди, являются эталоном на международном уровне – например, Клеман Тюрпен судил матч открытия Евро-2024 в Германии, а Франсуа Летексье работал на финальном матче и был признан лучшим арбитром турнира. Я считаю, что они не заслуживают такого шквала критики и подозрений, как после матча «Осер» – «Марсель», – сказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.