Профсоюз французских судей – президенту «Марселя»: «Мы не коррумпированы. Такие заявления неприемлемы – это нападение на футбол и его ценности. Не стоит брать пример с клубов Ла Лиги»

Профсоюз французских судей ответил президенту «Марселя» на обвинения в коррупции.

В матче 23-го тура Лиги 1 «Осер » – «Марсель» (3:0) на 63-й минуте Дерек Корнелиус получил вторую желтую карточку после жесткого контакта с Хамедом Траоре , в котором он сыграл высоко поднятой ногой. Арбитр Жереми Стина удалил игрока «Марселя ».

После игры президент марсельцев Пабло Лонгория заявил : «Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу , я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!»

«Все французские судьи шокированы и возмущены этим заявлением. Как мы вообще можем себе представить, что наши судьи коррумпированы? Нет, господин Лонгория, французские судьи не коррумпированы.

Может быть, это такая уловка, чтобы заговорить о Суперлиге, но это неприемлемо. Когда президент клуба говорит подобное, за этим стоят полные ненависти сообщения и угрозы убийством, которые десятки людей транслируют в социальных сетях в адрес судьи матча и его коллег.

Так мы подвергаем опасности коллег-судей, всех французских судей. Мы бросаем их на съедение. Это нападение на футбол и его ценности.

Было ли ошибкой назначение Жереми Стина на этот матч? Решение могло стать неожиданностью, но он способен судить матчи такого уровня.

Складывается впечатление, что с каждой неделей «Марсель» раздувает масштабы проблемы, как будто они только этого и ждут, чтобы заговорить о коррупции. Это создает трудности для французских арбитров, это неприемлемо. Французские судьи очень злы, я сказал об этом Пабло Лонгории. Не следует так вести себя. Я отправил ему сообщение, он пока не ответил.

Я вижу, что в Испании топ-клубы так же нападают на судейство. Это не тот пример, которому нужно следовать», – говорится в заявлении представителя Профсоюза французских судей Оливье Ламара.