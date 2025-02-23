Судья Брисар о заявлении главы «Марселя»: «Использовано слово «коррупция», красная черта пересечена. Все арбитры Лиги 1 подадут иск о клевете»

Судьи Лиги 1 решили разбираться с президентом «Марселя» в юридической плоскости.

В матче 23-го тура «Осер» – «Марсель » (3:0) на 63-й минуте Дерек Корнелиус получил вторую желтую карточку после жесткого контакта с Хамедом Траоре, в котором он сыграл высоко поднятой ногой. Арбитр Жереми Стина удалил игрока «Олимпика».

После игры президент марсельцев Пабло Лонгория заявил: «Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!»

Жером Брисар, назначенный главным судьей на игру «Нанта» с «Лансом», перед матчем заявил: «Мы все солидарны со Стина. Было использовано слово «коррупция». Красная черта пересечена, это недопустимо. Все главные судьи Лиги 1 подадут иск о клевете».