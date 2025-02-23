«Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!» Президент «Марселя» после удаления Корнелиуса в матче с «Осером»
На 63-й минуте матча Дерек Корнелиус получил вторую желтую карточку после жесткого контакта с Хамедом Траоре, в котором он сыграл высоко поднятой ногой. Арбитр Жереми Стина незамедлительно удалил игрока «Марселя».
После матча президент марсельцев Пабло Лонгория выразил протест, обращаясь к журналистам в смешанной зоне.
«Это скандал. Это коррупция, все целенаправленно!
Здесь больше нельзя играть! Что вы хотите сделать?! Если завтра организуют Суперлигу, я буду в Суперлиге, а не в этом дерьмовом чемпионате!
Чего вы хотите, когда все предопределено? Если поступит предложение, я сразу же уйду! По крайней мере там есть люди с иными мнениями», – заявил Лонгория.
Говоря о коррупции, президент, вероятно, сослался на судью, несколько раз сказав: «Вы можете передать ему это».
Изображение: скриншот из трансляции DAZN
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