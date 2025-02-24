Президент «Марселя» извинился за слова о коррупции во французском футболе: «Форма высказывания была неуместной, и я сожалею об этом слове»

Президент «Марселя» извинился за слова о коррупции во французском футболе.

Напомним, ранее Пабло Лонгория, комментируя удаление Дерека Корнелиуса в матче с «Осером» (0:3), заявил : «Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!»

«Во французском футболе нет коррупции. Форма высказывания была неуместной, и я сожалею об этом слове», – сказал Лонгория.

Свой гнев глава «Олимпика » объяснил «множеством судейских решений, которые, как он считает, поставили «Марсель» в невыгодное положение».