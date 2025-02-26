Винисиус впервые будет капитаном «Реала» – в полуфинале Кубка Испании с «Сосьедадом». Бразилец в 24 года проведет 299-й матч за клуб

Винисиус Жуниор впервые выведет «Реал» на матч в качестве капитана.

«Мадрид » назвал стартовый состав на первый полуфинальный матч Кубка Испании против «Реал Сосьедад ».

С первых минут игру в Сан-Себастьяне начнут: Лунин, Асенсио, Тчуамени, Рюдигер, Гарсия, Камавинга, Себальос, Беллингем, Винисиус, Гюлер, Эндрик.

Таким образом, бразилец впервые будет капитаном «Реала» – в своей 299-й игре за клуб и в возрасте 24 лет и 229 дней.

Винисиус Жуниор выступает за первую команду «сливочных» с 2018 года. Его подробная статистика выступлений вингера сборной Бразилии доступна здесь .

Изображение: x.com/realmadrid

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:30 по московскому времени.

Саудовцы хотят купить Винисиуса за 240+ млн евро. «Реал» отпустит вингера, если тот согласится на трансфер (The Telegraph)