Винисиус впервые будет капитаном «Реала» – в полуфинале Кубка Испании с «Сосьедадом». Бразилец в 24 года проведет 299-й матч за клуб
Винисиус Жуниор впервые выведет «Реал» на матч в качестве капитана.
«Мадрид» назвал стартовый состав на первый полуфинальный матч Кубка Испании против «Реал Сосьедад».
С первых минут игру в Сан-Себастьяне начнут: Лунин, Асенсио, Тчуамени, Рюдигер, Гарсия, Камавинга, Себальос, Беллингем, Винисиус, Гюлер, Эндрик.
Таким образом, бразилец впервые будет капитаном «Реала» – в своей 299-й игре за клуб и в возрасте 24 лет и 229 дней.
Винисиус Жуниор выступает за первую команду «сливочных» с 2018 года. Его подробная статистика выступлений вингера сборной Бразилии доступна здесь.
Изображение: x.com/realmadrid
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:30 по московскому времени.
Саудовцы хотят купить Винисиуса за 240+ млн евро. «Реал» отпустит вингера, если тот согласится на трансфер (The Telegraph)
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Mister Chip в X
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