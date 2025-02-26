Саудовцы хотят купить Винисиуса за 240+ млн евро. «Реал» отпустит вингера, если тот согласится на трансфер (The Telegraph)
Саудовцы ведут переговоры о переходе Винисиуса Жуниора.
The Telegraph утверждает, что представители ближневосточной страны пытаются согласовать трансфер вингера «Реала» в период летнего трансферного окна. Команда будет определена в случае согласия игрока на переход.
Согласно данным источников, потребуется заплатить 200 млн фунтов (свыше 240 млн евро), и общая сумма сделает Винисиуса самым дорогим футболистом в истории.
«Реал» не хочет терять вингера, но сделка будет заключена, если сам игрок одобрит трансфер.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости