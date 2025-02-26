Саудовцы хотят купить Винисиуса за 240+ млн евро. «Реал» отпустит вингера, если тот согласится на трансфер (The Telegraph)

Саудовцы ведут переговоры о переходе Винисиуса Жуниора.

The Telegraph утверждает, что представители ближневосточной страны пытаются согласовать трансфер вингера «Реала» в период летнего трансферного окна. Команда будет определена в случае согласия игрока на переход.

Согласно данным источников, потребуется заплатить 200 млн фунтов (свыше 240 млн евро), и общая сумма сделает Винисиуса самым дорогим футболистом в истории.

«Реал » не хочет терять вингера, но сделка будет заключена, если сам игрок одобрит трансфер.