Силовики провели обыски в домах нескольких агентов, занимавшихся трансферами «Крыльев Советов» («Чемпионат»)

У нескольких агентов, работавших с «Крыльями Советов», прошли обыски.

«Чемпионат» сообщает, что оперативники провели несколько обысков в домах посредников, ранее занимавшихся переходами футболистов в «Крылья Советов » и исходящими трансферами. Утверждается, что в мероприятии были задействованы самарские силовики.

По итогам первой части сезона «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 18 матчах.

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