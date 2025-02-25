Силовики провели обыски в домах нескольких агентов, занимавшихся трансферами «Крыльев Советов» («Чемпионат»)
У нескольких агентов, работавших с «Крыльями Советов», прошли обыски.
«Чемпионат» сообщает, что оперативники провели несколько обысков в домах посредников, ранее занимавшихся переходами футболистов в «Крылья Советов» и исходящими трансферами. Утверждается, что в мероприятии были задействованы самарские силовики.
По итогам первой части сезона «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 18 матчах.
Губернатор Самарской области пошел против предшественника и агентов: запросил проверку сделок Андреева и Трабукки
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости