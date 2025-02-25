Шпинев об обысках у него и других агентов, работавших с «Крыльями»: «У нас одна сделка – мы чистые, прозрачные и пушистые. Статус свидетеля, ни в коем случае не фигуранта»

Агент Вадим Шпинев заявил, что проходит по делу «Крыльев Советов» свидетелем .

Ранее стало известно о прошедших обысках в домах нескольких агентов, включая Шпинева , занимавшихся входящими и исходящими трансферами «Крыльев Советов ». Сообщалось, что мероприятия связаны с уголовным делом о коррупции в футболе, возбужденным по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева .

«У нас все в порядке по агентству. Затронуло дело именно из-за внутренних разборок в Самаре. Там какое-то дело, по словам нового губернатора. По этому поводу контрагентов клуба проверяют – затронуло и нас. У нас одна сделка, мы чистые, прозрачные и пушистые.

Все нормально! Статус свидетеля, а ни в коем случае не фигуранта. Мы втянуты в эту ситуацию, я дал пояснения», – сказал Шпинев.