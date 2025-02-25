Шпинев об обысках у него и других агентов, работавших с «Крыльями»: «У нас одна сделка – мы чистые, прозрачные и пушистые. Статус свидетеля, ни в коем случае не фигуранта»
Агент Вадим Шпинев заявил, что проходит по делу «Крыльев Советов» свидетелем .
Ранее стало известно о прошедших обысках в домах нескольких агентов, включая Шпинева, занимавшихся входящими и исходящими трансферами «Крыльев Советов». Сообщалось, что мероприятия связаны с уголовным делом о коррупции в футболе, возбужденным по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
«У нас все в порядке по агентству. Затронуло дело именно из-за внутренних разборок в Самаре. Там какое-то дело, по словам нового губернатора. По этому поводу контрагентов клуба проверяют – затронуло и нас. У нас одна сделка, мы чистые, прозрачные и пушистые.
Все нормально! Статус свидетеля, а ни в коем случае не фигуранта. Мы втянуты в эту ситуацию, я дал пояснения», – сказал Шпинев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости