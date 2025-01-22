Барбоза о российских тренерах в Европе: «Семак, Карпин. У Мостового есть все для этого, он футбольный человек, Юран – то же самое»

Паулу Барбоза порассуждал, кто из российских тренеров мог бы работать в Европе.

– Кто из российских тренеров прямо сейчас сможет работать в Европе?

– Потенциально много кто мог бы. Тот же Семак , например. Или Карпин – он точно сможет работать в Европе, потому что это известный тренер с большим опытом работы в «Спартаке », «Ростове » и сборной России. В Испании его хорошо знают – он мог бы работать там. Или в той же Италии, например.

Ему нужен шанс. То, что у Карпина нет трофеев, – это не так важно. Важны другие факторы – как работал, где, сколько, какие были условия, какой уровень показывал, что изменил и так далее.

– Дадут ли ему этот шанс?

– Это вполне возможно. Вот в Португалии есть прекрасный пример – Рубен Аморим, который до назначения в «Манчестер Юнайтед» работал всего в нескольких клубах. Чем он отличается от других? Тем, что ему дали шанс. Он работал в командах, в которых смог показать свои возможности.

Сейчас в Европе молодым тренерам дают шансы, меняется менталитет. Не так, как раньше, когда нужно было пройти иерархический процесс, чтобы что-то доказать. Сейчас молодой тренер может оказаться в топ-клубе очень быстро. Хорошему российскому специалисту тоже могут дать шанс – почему нет.

– Мостовой тоже сможет работать тренером в Европе?

– Я думаю, что да. Мостовой работал со многими великими тренерами. Потенциально у него есть все, чтобы работать на высоком уровне. Он футбольный человек, который многое знает, много видел, много где играл. То же самое могу сказать и про Юрана – он спокойно сможет работать в Европе.

Что касается Мостового, то есть чисто субъективный момент – как он справится с высоким темпом, интенсивностью, будет ли стабилен. Все-таки у него нет тренерского опыта. Но, думаю, он способен на все – тем более что он владеет испанским языком и знает очень многих людей из европейского футбола. Мостовой может работать и в России, и в Европе – я в этом не сомневаюсь, – сказал футбольный агент Паулу Барбоза.