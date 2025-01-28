Карпин – самое медийное лицо российского футбола в 2024 году. Дзюба – 2-й, Семак – 3-й, Соболев – 4-й, Мостовой – 8-й
«Спорт-Экспресс» и «Медиалогия» провели совместное исследование, по результатам которого составили рейтинг самых медийных лиц российского спорта в 2024 году.
Для формирования списка использовано три показателя:
1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;
2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;
3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей – числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.
Футбольный топ-10 выглядит так:
1. Валерий Карпин;
2. Артем Дзюба;
3. Сергей Семак;
5. Матвей Сафонов;
6. Алексей Миранчук;
7. Максим Глушенков;
8. Александр Мостовой;
9. Андрей Аршавин;
10. Константин Тюкавин.
Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин – 2-й, Валиева – 3-я, Медведев – 4-й, Загитова – 10-я, Ротенберг – 15-й
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