Карпин – самое медийное лицо российского футбола в 2024 году. Дзюба – 2-й, Семак – 3-й, Соболев – 4-й, Мостовой – 8-й

Валерий Карпин признан самым медийным лицом российского футбола в 2024 году.

«Спорт-Экспресс» и «Медиалогия» провели совместное исследование, по результатам которого составили рейтинг самых медийных лиц российского спорта в 2024 году.

Для формирования списка использовано три показателя:

1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;

2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;

3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей – числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Футбольный топ-10 выглядит так:

1. Валерий Карпин ;

2. Артем Дзюба ;

3. Сергей Семак;

4. Александр Соболев ;

5. Матвей Сафонов ;

6. Алексей Миранчук ;

7. Максим Глушенков;

8. Александр Мостовой;

9. Андрей Аршавин;

10. Константин Тюкавин.

Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин – 2-й, Валиева – 3-я, Медведев – 4-й, Загитова – 10-я, Ротенберг – 15-й