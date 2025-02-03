Мостовой не поздравил Карпина с днем рождения: «Не писал и не звонил. Меня же тоже никто не поздравляет. Зачем мне это делать?»

Александр Мостовой рассказал, что не поздравил Валерия Карпина с днем рождения.

Главному тренеру «Ростова » и сборной России исполнилось 56 лет 2 февраля.

«Поздравил ли я Карпина с днем рождения? Нет, не писал и не звонил. У всех есть день рождения, и каждый по-разному его встречает, отмечает и провожает. Проблем никаких нет.

Меня же тоже никто не поздравляет. Зачем мне это делать?» – сказал бывший полузащитник сборной России.