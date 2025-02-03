Мостовой не поздравил Карпина с днем рождения: «Не писал и не звонил. Меня же тоже никто не поздравляет. Зачем мне это делать?»
Александр Мостовой рассказал, что не поздравил Валерия Карпина с днем рождения.
Главному тренеру «Ростова» и сборной России исполнилось 56 лет 2 февраля.
«Поздравил ли я Карпина с днем рождения? Нет, не писал и не звонил. У всех есть день рождения, и каждый по-разному его встречает, отмечает и провожает. Проблем никаких нет.
Меня же тоже никто не поздравляет. Зачем мне это делать?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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