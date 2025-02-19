Мостовой о Карпине: «В РПЛ можно представить даже то, что он будет тренировать три команды. Будут у него «Ростов», «Динамо» и сборная»
Александр Мостовой высказался о возможном уходе Валерия Карпина из «Ростова».
«В РПЛ можно все представить, и даже переход Карпина в «Динамо». И даже то, что он будет тренировать три команды.
Что плохого в «Ростове»? Там же тоже нормально, и в сборной – тоже. Будут у него «Ростов», «Динамо» и сборная», – пошутил экс-полузащитник сборной России.
«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Это оценивают процентов в восемьдесят». Гурцкая о тренере
Тимур Гурцкая: «Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Там может поменяться руководство. У «Динамо» была с ним встреча после Шварца»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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