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Мостовой о Карпине: «В РПЛ можно представить даже то, что он будет тренировать три команды. Будут у него «Ростов», «Динамо» и сборная»

Александр Мостовой высказался о возможном уходе Валерия Карпина из «Ростова».

«В РПЛ можно все представить, и даже переход Карпина в «Динамо». И даже то, что он будет тренировать три команды.

Что плохого в «Ростове»? Там же тоже нормально, и в сборной – тоже. Будут у него «Ростов», «Динамо» и сборная», – пошутил экс-полузащитник сборной России. 

«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Это оценивают процентов в восемьдесят». Гурцкая о тренере

Тимур Гурцкая: «Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Там может поменяться руководство. У «Динамо» была с ним встреча после Шварца»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoВалерий Карпин
logoРостов
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
Р-Спорт
logoСборная России по футболу
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