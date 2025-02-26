Итурральде согласен с непоставленным пенальти за падение Ямаля после контакта с Лино: «Ничего нет. Он падает, когда видит, что не может достать мяч»

Эдуардо Итурральде Гонсалес отреагировал на падение Ламина Ямаля с «Атлетико».

«Барселона » сыграла с мадридцами вничью (4:4) в 1-м полуфинальном матче Кубка Испании.

На 57-й минуте игры при счете 3:2 в пользу «Барселоны» Ямаль упал в штрафной площади мадридской команды в борьбе с Самуэлем Лино .

Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидел оснований для назначения 11-метрового. Экс-судья Иттуральде согласился с этим решением.

«Ничего, ничего [нет]. Контакт есть. Он бросается, и когда видит, что не может достать мяч, падает. Это футбольный матч», – сказал бывший арбитр.