Итурральде согласен с непоставленным пенальти за падение Ямаля после контакта с Лино: «Ничего нет. Он падает, когда видит, что не может достать мяч»
Эдуардо Итурральде Гонсалес отреагировал на падение Ламина Ямаля с «Атлетико».
«Барселона» сыграла с мадридцами вничью (4:4) в 1-м полуфинальном матче Кубка Испании.
На 57-й минуте игры при счете 3:2 в пользу «Барселоны» Ямаль упал в штрафной площади мадридской команды в борьбе с Самуэлем Лино.
Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидел оснований для назначения 11-метрового. Экс-судья Иттуральде согласился с этим решением.
«Ничего, ничего [нет]. Контакт есть. Он бросается, и когда видит, что не может достать мяч, падает. Это футбольный матч», – сказал бывший арбитр.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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