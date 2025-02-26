Кубарси придерживал Льоренте перед голом Иньиго в матче с «Атлетико». Судья засчитал мяч

Третий гол «Барселоны» в ворота «Атлетико» мог быть забит с нарушением правил.

Команды играют в полуфинале Кубка Испании (3:2, второй тайм).

Перед голом «Барселоны» на 41-й минуте Пау Кубарси руками придержал Маркоса Льоренте в штрафной площади «Атлетико », позволяя Иньиго Мартинесу освободиться от опеки и выбежать к воротам.

Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес засчитал гол, несмотря на протесты игроков «Атлетико». ВАР также не стал вмешиваться в эпизод.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображения: кадры из транляции «Матч ТВ»