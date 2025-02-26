Кубарси придерживал Льоренте перед голом Иньиго в матче с «Атлетико». Судья засчитал мяч
Третий гол «Барселоны» в ворота «Атлетико» мог быть забит с нарушением правил.
Команды играют в полуфинале Кубка Испании (3:2, второй тайм).
Перед голом «Барселоны» на 41-й минуте Пау Кубарси руками придержал Маркоса Льоренте в штрафной площади «Атлетико», позволяя Иньиго Мартинесу освободиться от опеки и выбежать к воротам.
Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес засчитал гол, несмотря на протесты игроков «Атлетико». ВАР также не стал вмешиваться в эпизод.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображения: кадры из транляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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